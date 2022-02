Corinthians lança plataforma online para visitas virtuais à Neo Química Arena

Os torcedores que ainda não conhecem pessoalmente a Neo Química Arena – ou aqueles que querem rever detalhes ou matar saudades dela – podem fazer uma visita virtual ao estádio em Itaquera. A Neo Química Arena Virtual é uma plataforma de realidade virtual que possibilita a visitação 100% digital da arena do Corinthians, que recebe público nos jogos do time neste Paulistão.

A novidade é fruto da parceria do Corinthians com a Neo Química, marca de medicamentos que detém os naming rights do estádio do clube, comprados por R$ 300 milhões.

Leia Também Corinthians faz três no Palmeiras e garante vaga na semi da Supercopa do Brasil

Celulares, notebooks ou computadores conectados à internet podem explorar diversas áreas dos mais de 197.000 m² da Neo Química Arena. O torcedor corintiano terá acesso às arquibancadas, cabines de transmissão e banco de reservas. A arena foi construída onde antes era o CT do clube. Sua negociação ocorreu para a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. De lá para cá, o Corinthians manda suas partidas no novo estádio, que custou perto de R$ 1,7 milhão e ainda não foi totalmente pago. A ideia inicial dos dirigentes era que todo o dinheiro da bilheria fosse destinado a bancar o investimento de sua construção.

O site também oferece a possibilidade de realizar essa visitação com o som da torcida corintiana ao fundo, tal qual um dia de jogo. Tudo isso em 360º. Ao longo do ano, a plataforma digital terá novos conteúdos, serviços e ferramentas. "Para os corintianos que moram fora da cidade de São Paulo e ainda não tiveram a oportunidade de ir à Neo Química Arena presencialmente, esta é uma chance de conhecer a Casa do Povo por dentro", afirma José Colagrossi, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians.

Além dos jogos de futebol, a arena está preparada para receber shows e outros eventos não diretamente envolvidos com o time. Alguns deles acontecem no próprio estacionamento do local. O estádio também foi ponto de referência para a campanha de vacinação contra a covid-19. Durante a pandemia, como todos os outros estádios, ficou com seus portões fechados até a liberaçao dos órgãos competentes de saúde do Estado.