Corinthians obtém efeito supensivo para a pena de Petros

O Corinthians obteve de última hora efeito suspensivo que libera a participação do volante Petros nos jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas o jogador não será usado na partida desta quinta contra o Goiás, no Itaquerão. O técnico Mano Menezes, contudo, decidiu não escalar o jogador porque a liberação aconteceu muito próximo do jogo. A assessoria do time paulista informou que a decisão veio tarde, quando a delegação já estava no ônibus a caminho do estádio, na zona leste de São Paulo. A decisão de liberar o jogador foi do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Com o efeito suspensivo da pena de 180 dias de punição, Petros está liberado para defender o Corinthians nas próximas rodadas do Nacional até que seu caso seja julgado pelo Pleno do STJD. Ainda não há data definida para o novo julgamento. Assim, o volante poderá reforçar a equipe no difícil confronto com o Grêmio, de Luiz Felipe Scolari, domingo, em Porto Alegre. Quem não gostou da decisão foi Renato Augusto, escolhido pelo treinador do Corinthians para ficar com sua vaga. O uruguaio Lodeiro é outra opção para o setor. Petros havia sido suspenso por 180 dias na segunda-feira pelo próprio STJD. Ele agrediu o árbitro Raphael Claus durante o clássico com o Santos, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão, que não foi unânime entre os auditores, favoreceu a concessão do efeito suspensivo. O efeito suspensivo foi concedido pelo auditor-relator Gabriel Marciliano Júnior no fim da tarde. O Corinthians esperava que o recurso fosse concedido de última hora porque estava no fim da lista dos casos que seriam analisados nesta quinta pelos auditores do STJD.