Corinthians oficializa a contratação do meia Régis por empréstimo

O Corinthians anunciou oficialmente nesta sexta-feira a contratação do meia Régis, que estava no Bahia. A negociação vinha se arrastando pelos últimos dias e já era dada como certa, mas somente agora foi confirmada. O jogador de 26 anos chega por empréstimo até o fim da temporada.

Régis inclusive já vinha realizando trabalhos físicos no Corinthians. Nesta sexta pela manhã, o jogador inclusive foi ao campo do CT Joaquim Grava para correr em volta do gramado.

Com a negociação praticamente confirmada, o técnico Fábio Carille esclareceu nos últimos dias que Régis foi um pedido dele à diretoria. "Régis foi um pedido meu. Jogador que vem sendo monitorado pelo Corinthians desde a Chapecoense, um meia que entra na área. Tive oportunidade de levá-lo para a Arábia Saudita, trabalhei três meses com ele. Acredito que possa acrescentar no nosso trabalho."

Revelado nas divisões de base do São Paulo, Régis tem também uma passagem apagada por outro rival do Corinthians, o Palmeiras. Ele também vestiu as cores do Paulista, do América-RN, da Chapecoense e do Sport, além do Bahia e do Al-Wheda, onde trabalhou com Carille.

Com Régis, o Corinthians chega a 12 reforços na temporada. Antes dele, o time paulista já havia anunciado o lateral-direito Michel Macedo, os zagueiros Manoel e Bruno Méndez, os volantes Richard e Júnior Urso, os meias Ramiro e Sornoza e os atacantes Mauro Boselli, Vagner Love, André Luis e Gustavo Silva.