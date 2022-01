Corinthians oficializa a contratação do zagueiro Robson Bambu até dezembro

Gil e João Victor ganharam uma sombra de peso no Corinthians nesta quinta-feira. Há uma semana trabalhando no CT Joaquim Grava, o zagueiro Robson Bambu foi oficialmente anunciado. O defensor de 24 anos assinou contrato de empréstimo até dezembro com preço fixo.

"Robson Bambu é mais um do Bando de Loucos! O zagueiro chega por empréstimo até o final de 2022. Bem-vindo!", anunciou o clube após o zagueiro ser aprovado nos exames médicos. A chegada de um zagueiro era um das exigências do técnico Sylvinho.

O jogador não atua desde março de 2021 após passar por cirurgia no tornozelo na França. O Nice aceitou emprestar o zagueiro para ele readquirir ritmo, mas não vai arcar com nenhum porcentual no salário. O Corinthians assumiu 100% dos vencimentos e convenceu os franceses a liberá-lo.

Além de Gil e João Victor, Sylvinho tinha apenas Raul Gustavo como opção defensiva no elenco profissional. No fim do ano passado o treinador chegou a trabalhar com Xavier recuado para não ser pego de surpresa. O volante até atuou como zagueiro em parte de jogo contra o Athletico-PR.

Robson Bambu foi revelado pelo Santos, mas pouco aproveitado, acabou se destacando por empréstimo no Athletico-PR, onde chamou a atenção dos franceses e acabou negociado em 2020. Suas boas apresentações o levaram à seleção brasileira sub-23.

Bambu corre contra o tempo para readquirir ritmo e ficar à disposição de Sylvinho. Ele sabe que precisa mostrar serviço no Corinthians para ser adquirido em definitivo no fim do ano. Com a possibilidade de João Victor ir para a Europa no meio do ano, as oportunidades devem surgir com mais frequência no segundo semestre.