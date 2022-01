Corinthians oficializa a contratação do lateral-esquerdo Bruno Melo, ex-Fortaleza, para 2022

O Corinthians oficializou na tarde desta segunda-feira a contratação do lateral-esquerdo Bruno Melo junto ao Fortaleza, por empréstimo, até o final da temporada. O atleta já vinha treinando com o elenco alvinegro, sob a orientação do técnico Sylvinho.

Formado pelo próprio Fortaleza, Bruno Melo, de 29 anos, passou por clubes menores do Ceará até voltar ao Fortaleza em 2015, onde foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, da Copa do Nordeste e, por cinco oportunidades, do Campeonato Cearense.

"Estou muito feliz de estar aqui. Eu já joguei contra o Corinthians e é muito difícil ter a torcida contra. Agora, vou dar o meu melhor com o apoio da Fiel e, junto com meus companheiros, vamos em busca dos objetivos da temporada", comentou o atleta ao site oficial do clube.

Além de uma boa oportunidade de negócio, Bruno Melo chamou a atenção de Sylvinho por atuar também como zagueiro. O treinador, inclusive, tem apostado no atleta como um defensor pela esquerda. A princípio, ele viria para ser opção a Fábio Santos e Lucas Piton.

Novo reforço no Timão!! ✍⚫⚪ Bruno Melo assinou contrato de empréstimo com o Corinthians até o final de 2022! Seja bem-vindo! #BemVindoBrunoMelo#VaiCorinthians pic.twitter.com/sqnOPx3DxI — Corinthians (@Corinthians) January 17, 2022

Além de Bruno Melo, o Corinthians já anunciou o volante Paulinho como reforço para a temporada de 2022. O time paulista ainda tenta viabilizar o acerto com o zagueiro Robson Bambu, ex-Athletico-PR, e com o goleiro Ivan, da Ponte Preta.

O Corinthians inicio sua trajetória no Campeonato Paulista diante da Ferroviária, em jogo marcado para o dia 25 de janeiro (terça-feira), às 21h, na Neo Química Arena.