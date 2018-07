Corinthians oficializa contratação de Camacho por 3 anos

O Corinthians confirmou nesta segunda-feira a contratação do volante Camacho, que já treina com o elenco desde a última quinta-feira. Só nesta tarde, entretanto, é que o jogador de 26 anos, um dos destaques do Audax no Paulistão, assinou um contrato válido até 31 de julho de 2019.

O volante começou a carreira no Flamengo e, antes de se destacar na equipe de Osasco, jogou por outros times tradicionais, como Bahia, Goiás, Paraná e Botafogo. No vice-campeonato paulista, chamou a atenção de vários clubes da Série A. O Corinthians vê nele como opção para o lugar de Elias, que pode ser negociado com o futebol chinês na próxima janela de transferências.

A ideia da diretoria era, junto com Camacho, contratar o atacante Bruno Paulo. Mas o jogador, outro destaque do Audax, sofreu uma lesão no pé direito. Ele não passou nos exames médicos no Corinthians e iniciará um tratamento. A contratação dele, entretanto, não está descartada.

Além de Camacho e Bruno Paulo, outros destaques do Audax no Paulistão já chegaram a grandes equipes do Brasileirão. O atacante Ytalo foi apresentado na manhã desta segunda-feira pelo São Paulo, enquanto que o goleiro Sidão acertou com o Botafogo. O polivalente Tchê Tchê já estreou pelo Palmeiras.