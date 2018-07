Corinthians oficializa contratação de Gilsinho

SÃO PAULO - O Corinthians oficializou nesta segunda-feira a contratação do atacante Gilsinho, de 27 anos. Sem vínculo com outros clubes, o jogador chegou ao time paulista sem custos e assinou contrato de um ano, com possibilidade de ampliar o vínculo por mais uma temporada.

Ele só será apresentado oficialmente em 2012 quando se reunir ao grupo no início da pré-temporada, em janeiro. Revelado pelo Marília, Gilsinho atuou por quatro anos no Jubilo Iwata, do Japão, e já teve passagens por Paulista e Ituano.

O jogador de 1,69m de altura e 70 kg de peso é o terceiro reforço confirmado pelo Corinthians. O clube já havia acertado com o zagueiro Felipe (Bragantino) e o meia Vítor Júnior (Atlético-GO).

Depois de confirmar a chegada de Gilsinho, a diretoria do Corinthians concentrará suas atenções no meia Montillo. O jogador do Cruzeiro é o principal alvo do time para 2012.