Corinthians oficializa contratação de Sornoza por quatro temporadas

O Corinthians confirmou nesta terça-feira a contratação do meia Sornoza. O jogador equatoriano já vinha treinando no CT Joaquim Grava, mas ainda aguardava a regularização de seus documentos para poder ser oficializado.

O diretor de futebol, Duilio Monteiro Alves, disse que a situação foi resolvida na tarde de segunda-feira. Sornoza, que disputou a última temporada pelo Fluminense, assinou contrato válido por quatro anos, até o fim de 2022.

No time carioca, o equatoriano fez 96 partidas e marcou dez gols. Antes, ele passou pelo Independiente Del Valle, do Equador, quando chegou à final da Copa Libertadores, em 2016. Ele é o quarto ex-jogador do Fluminense que fará parte do atual elenco do Corinthians.

Sornoza jogou com os outros três no time carioca: o zagueiro Henrique e os volantes Douglas e Richard. Ele será o primeiro equatoriano a atuar com a camisa do Corinthians e é a sétima contratação confirmada na temporada.

Além do meio-campista, o Corinthians já confirmou o lateral-direito Michel Macedo, os volantes Richard e Ramiro e os atacantes André Luis, Gustavo Mosquito e Mauro Boselli. O clube ainda tenta fechar a contratação do atacante Luan, do Atlético-MG.