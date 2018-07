Corinthians oficializa contratação do lateral Fagner

SÃO PAULO - O Corinthians oficializou na tarde desta terça-feira a contratação do lateral-direito Fagner. Formado na base corintiana, o jogador de 24 anos foi emprestado pelo Wolfsburg, da Alemanha, até o final de 2014, sem custos para o clube. Fagner chega para repor uma posição carente no elenco corintiano. Alessandro, lateral titular nas últimas temporadas, se aposentou no final do ano passado e virou coordenador de futebol do clube. E Edenílson foi vendido para a Udinese, da Itália.

O novo reforço passou por exames médicos na semana passada e aguardava a chegada de documentos vindos da Alemanha para assinar o contrato com o Corinthians. Apesar de já treinar no CT do Parque Ecológico, Fagner não atuará nesta quarta-feira contra o Paulista, em Americana, pela segunda rodada do Paulistão - Diego Macedo será o lateral titular. Ele será apresentado oficialmente apenas na quinta, podendo fazer a sua estreia no sábado, diante do São Bernardo, no Pacaembu.

Formado nas categorias de base do próprio Corinthians, Fagner subiu para o profissional em 2006. Já no ano seguinte, ele foi para Vitória e, na sequência, para o PSV Eindhoven, da Holanda. Em 2009, retornou ao Brasil para defender o Vasco e sagrou-se campeão da Série B do Brasileiro.

Em julho de 2012, Fagner foi vendido para o Wolfsburg, mas acabou não rendendo o esperado e, na temporada seguinte, foi emprestado para o Vasco. Com o rebaixamento da equipe carioca à Série B, voltou para a Alemanha e acabou sendo repassado para o Corinthians.