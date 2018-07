Corinthians oficializa contratação do 'sheik' Emerson, ex-Fluminense

SÃO PAULO - A diretoria do Corinthians oficializou nesta quinta-feira a contratação do atacante Emerson, que estava sem clube desde que o seu contrato com o Fluminense foi rompido no início de maio por problemas disciplinares. O clube ainda não definiu a data da apresentação oficial do jogador de 32 anos, mas avisou que ela ocorrerá na próxima semana.

Emerson foi a opção encontrada pela diretoria do Corinthians após fracassar na tentativa de contratar o atacante Gilberto, que estava no Santa Cruz e tinha a sua chegada dada como certa, mas que acabou se transferindo para o Internacional. Além disso, o clube do Parque São Jorge negociou nesta semana o atacante Dentinho com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O novo reforço corintiano foi revelado pelas categorias de base do São Paulo, teve passagens pela França, Japão e Catar, onde atuou por cinco temporadas e recebeu o apelido de "Sheik". Em 2009, voltou ao Brasil para defender o Flamengo. O atacante foi campeão do Campeonato Carioca e participou do início da campanha da conquista do título do Campeonato Brasileiro, antes de se transferir para o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

Em 2010, Emerson retornou ao País para defender o Fluminense. O atacante faturou o título do Campeonato Brasileiro e marcou o gol da conquista, na vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, na última rodada do torneio. Neste ano, porém, deixou o clube carioca por questões disciplinares. Agora, reforçará o Corinthians e vai buscar mais um novo título nacional.