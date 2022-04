Corinthians oficializa lateral-direito Rafael Ramos, 1º reforço pedido por Vítor Pereira

O lateral-direito Fagner vai ter "sombra" no Corinthians. Depois de reinar absoluto no setor nos últimos anos sem um reserva à altura, o jogador viu o clube oficializar nesta terça-feira a chegada do português Rafael Ramos, 1º reforço indicado pelo técnico Vítor Pereira, que assinou por duas temporadas.

João Pedro falhou feio no primeiro gol do Always Ready na estreia na Libertadores e só foi escalado contra o Botafogo, no Brasileirão, por causa da lesão muscular do titular. Ele jamais teve confiança no clube, mesmo com o interino Fernando Lázaro e até mesmo Sylvinho. Rafael Ramos chega sob confiança do treinador e com a promessa de manter a qualidade no setor.

"Rafael Ramos é do Corinthians", oficializou o Corinthians em suas redes sociais, logo após fazer soar a tradicional sirene do Parque São Jorge. O jogador era para ser oficializado na segunda-feira, mas um atraso em sua documentação, adiou o anúncio em um dia.

O reforço assinou até o fim de 2023, vestiu a camisa e já está liberado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. "Estou muito feliz de chegar aqui e ser tão bem-recebido por todos. É um clube gigante, eu já conhecia desde pequeno quando eu jogava videogame", afirmou o jogador de 27 anos.

O lateral se despediu do Santa Clara, com o qual tinha contrato até junho, e espera atuar logo no Corinthians. Vítor Pereira já avisou que vai rodar o elenco em todas as competições e o corintiano deve ver Rafael Ramos muito em breve já defendendo o clube.