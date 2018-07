Corinthians oficializa parceria com clube argentino

O Corinthians apresentou nesta segunda-feira uma parceria com o Santa Fé, da Argentina, que a partir de agora vai se chamar Corinthians de Santa Fé. Pelo acordo, o clube argentino receberá apoio de marketing e a equipe paulista quer aproveitar a parceria para expandir a marca pela Argentina e revelar talentos que possam defender a equipe paulista no futuro.

"Essa associação para nós tem duas importâncias. A primeira é mercadológica, tirar o Corinthians das fronteiras, e a segunda é o apelo futebolístico. A capacidade que região de Santa Fé tem de gerar craques é reconhecida na Argentina inteira. A intenção é treinar novos talentos e levar para a porta dos clubes, com prioridade para o Corinthians", explicou Luis Paulo Rosenberg, diretor de marketing corintiano.

De acordo com o dirigente alvinegro, a parceria não envolverá questões financeiras e as finanças do Santa Fé continuarão sendo responsabilidade exclusiva dos argentinos. "Quando licencia nosso nome, claro que a gente quer resultados, mas também não queremos problemas, o Corinthians não arrisca", garantiu Rosenberg.

Um representante do Corinthians vai uma vez por mês para a Argentina acompanhar como anda o desempenho e evolução dos garotos.

Com poucos jogadores formados na base no seu elenco (Júlio César, Danilo Fernandes e André Vinicius, além dos que forem promovidos após a Copa São Paulo), o Corinthians se preocupa em doutrinar os jovens atletas do Santa Fé. "Quem vier do Santa Fé, ainda que seja da base, já vem com a doutrina corintiana embutida. É isso que queremos criar daqui pra frente", explicou o diretor de marketing.

O Santa Fé, clube da cidade de mesmo nome, não disputa torneios profissionais e se preocupa apenas em revelar jogadores para outras equipes. "A missão do Santa Fé Futebol Clube é preparar fisicamente, futebolisticamente e psicologicamente as crianças e os adolescentes que formam nossas equipes para abastecer a demanda dos clubes que participam do futebol profissional", diz o clube em seu site oficial.

Recentemente quatro jogadores do Santa Fé vieram ao Brasil para testes: Lucas Lacher, Augusto Pezzi, Ariel Alvarez e Daniel Cabrera. Destes, só Ariel, de 19 anos, foi aprovado e vai jogar a Série A-3 do Campeonato Paulista pelo Flamengo de Guarulhos, outro parceiro corintiano.