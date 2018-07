Corinthians oficializa retorno do volante Cristian ao clube

O volante Cristian está oficialmente de volta ao Corinthians. Dado como certo desde dezembro do ano passado, o retorno do jogador foi confirmado neste sábado pelo clube do Parque São Jorge. Além disso, o Corinthians marcou a apresentação do volante para a próxima segunda-feira, às 18 horas, no CT da equipe, quando o restante do elenco retornará das férias.

Cristian teve uma passagem curta pelo Corinthians, entre 2008 e 2009, mas mesmo assim conseguiu conquistar nesse período o carinho do torcedor do clube, sempre sonhando com o seu retorno, que agora foi finalmente oficializado. Os detalhes da sua contratação, como o tempo do seu acordo não foram revelados, mas o jogador deve receber salários de estimados R$ 400 mil mensais.

Sabedores dessa idolatria, os dirigentes do Corinthians vão realizar uma ação de marketing com Cristian antes mesmo das sua apresentação. Na próxima segunda-feira, o volante será "sabatinado" por meia hora por 20 torcedores associados ao Fiel Torcedor, programa de sócio-torcedor do Corinthians, às 17h30, também no CT do clube.

Na sua primeira passagem pelo Corinthians, Cristian disputou 50 partidas e marcou oito gols, sendo o lembrado pela torcida o que foi marcado nas semifinais do Campeonato Paulista de 2009, diante do São Paulo. Posteriormente, o clube conquistaria o título estadual. E além desse título, o volante também foi campeão da Série B de 2008 e da Copa do Brasil de 2009 pelo clube.

Depois disso, Cristian foi negociado com o Fenerbahçe, permanecendo nos últimos cinco anos no futebol da Turquia. O volante também teve passagens por Paulista, Atlético Paranaense e Flamengo. Agora, o jogador, de 31 anos, está de volta a um dos clubes que mais se identificou durante a sua carreira.

Antes de Cristian, o Corinthians já havia oficializado a contratação do atacante colombiano Stiven Mendoza. Nos próximos dias, o time, agora sob o comando de Tite, deve confirmar as chegadas do lateral-direito Edilson e do volante Jonas.