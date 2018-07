Corinthians oficializa venda de Guilherme Arana para o Sevilla

O Corinthians confirmou nesta sexta-feira a venda de Guilherme Arana para o Sevilla, da Espanha. Segundo a nota publicada pelo clube paulista, o lateral passará por exames médicos e depois assinará o contrato com o time europeu.

+ 'Foi o ano mais especial da minha vida', diz Maycon, do Corinthians

A diretoria não divulga os valores, mas o Corinthians deve receber algo em torno de R$ 20 milhões por 40% dos direitos econômicos do atleta. O presidente Roberto de Andrade ainda afirmou que o clube manterá 10% dos direitos do lateral.

Revelado no Corinthians, Arana deixa o clube com três títulos pelo time principal. Ele foi campeão brasileiro em 2015 e 2017 e Paulista também neste ano. No total, ele fez 89 jogos e marcou quatro gols, sendo dois deles contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Outro titular que deixou o clube recentemente foi o zagueiro Pablo. No caso dele, o defensor estava por empréstimo e pertencia ao Bordeaux. Após meses de negociação, as partes não entraram em acordo e o negócio foi encerrado.

Nesta sexta-feira, Pablo postou em seu Instagram uma foto com a taça de campeão. A diretoria alvinegra não deixou ele participar do jogo contra o Atlético-MG, em partida que o Corinthians recebeu a taça de campeão brasileiro.