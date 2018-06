Corinthians paga metade do salário e Fellipe Bastos está perto do Sport

O volante Fellipe Bastos deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Sport. O jogador do Corinthians está fora dos planos do técnico Fábio Carille e sequer foi inscrito para a disputa do Campeonato Paulista. A tendência é que tudo seja acertado até esta sexta-feira.

O Corinthians ficará responsável pelo pagamento de metade do salário do volante, que recebe algo em torno de R$ 120 mil mensais. O jogador tem contrato com o time paulista até dezembro de 2019 e foi liberado para procurar outros clubes. Ele, inclusive, recebeu outras ofertas, mas preferiu defender a equipe pernambucana.

Fellipe Bastos deixa o Corinthians sem conseguir se firmar. Ele chegou de graça e com status de titular, mas perdeu espaço e sai após 21 jogos e nenhum gol marcado com a camisa alvinegra.

Além dele, outro corintiano que despertou interesse do Sport foi o meia Giovanni Augusto. Mas neste caso, o time pernambucano não conseguiu entrar em acordo em relação ao salário do atleta, que recebe cerca de R$ 320 mil mensais.