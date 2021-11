Com mais 2 jogos em casa, Corinthians mira ultrapassar Palmeiras e terminar Brasileirão em terceiro

Com mais duas partidas para disputar na Neo Química Arena, o time do Corinthians planeja, além de uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, terminar em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Por dois motivos: primeiro para superar o rival Palmeiras. E segundo para embolsar R$ 1,7 milhão a mais de premiação.

Com 53 pontos, o time de Parque São Jorge está cinco atrás do Palmeiras, que vai ter uma semana desgastante com a decisão da Copa Libertadores, sábado, em Montevidéu, no Uruguai, diante do Flamengo. O time alviverde teria de ter dois tropeços, enquanto o alvinegro precisaria somar duas vitórias para entrar definitivamente na luta pela terceira posição, que proporciona o prêmio de R$ 29,7 milhões, contra R$ 28 milhões destinados ao quarto colocado.

O Corinthians está um ponto na frente do Fortaleza, quinto colocado. Restam quatro rodadas e o time do técnico Sylvinho vai enfrentar o Ceará, quinta-feira, em Fortaleza; o Athletico-PR, domingo, em Itaquera; o Grêmio, dia 5, mais uma vez em casa; e o Juventude, dia 9, em Caxias do Sul.

A última vez que o Corinthians esteve entre os quatro primeiros colocados na classificação do Brasileirão foi na temporada 2019. Naquele ano o time alvinegro terminou a competição na oitava colocação. No ano seguinte, o clube repetiu o mau desempenho e ficou em 12º na tábua de classificação.