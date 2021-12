Corinthians bate Palmeiras nos pênaltis e conquista o Campeonato Paulista sub-17 no Allianz Parque

Pela segunda vez na história um time do Corinthians busca virada improvável em decisão contra o Palmeiras e faz a festa no Allianz Parque. Nesta segunda-feira pela manhã, o time sub-17 conseguiu reverter a desvantagem de 3 a 1 sofrida no Parque São Jorge e festejou a conquista do Paulista ca categoria nos pênaltis. Após 2 a 0 no tempo normal, a molecada alvinegra viu o goleiro Kauê defender duas cobranças nas penalidades, garantindo os 4 a 3.

Em 2018, no Paulistão dos profissionais, o Palmeiras também tinha vantagem em casa após 1 a 0 na Neo Química Arena. Mas Rodriguinho devolveu o placar da derrota e a festa corintiana veio nos pênaltis.

Os garotos do sub-17 tinham uma missão ainda mais ingrata. Levaram 3 a 1 no Parque São Jorge, na ida, perdendo a invencibilidade com direito a gol de antes do meio campo anotado por Endrick. O Palmeiras podia perder por um gol de diferença e tinha o contragolpe todo a seu favor, o que aumentava a confiança no título.

O time sub-14 já havia comemorado o título estadual sobre o arquirrival no domingo e planejava nova festa por causa da vantagem. Mas um gol rápido, assim como em 2018, deixou a decisão aberta. Kayke fez 1 a 0 com somente 10 minutos, batendo colocado no canto esquerdo do goleiro palmeirense. Precisando de mais um gol, os visitantes lutaram até o fim e foram premiados aos 43 do segundo tempo, com Wesley "imitando" o primeiro gol.

Nos pênaltis, Kauê foi logo se redimindo do gol que levou por cobertura ao estar adiantado. Ele segurou a cobrança de Thalys. Os corintianos Felipe Augusto, Caio, Biro e Murilo foram precisos. Com 4 a 3, a pressão do empate ficou nos pés de Kauan Santos. Ele bateu com paradinha e Kauê voou para o canto esquerdo para garantir a festa em preto e branco.

O Corinthians, do técnico Gustavo Almeida, festeja a conquista após 17 vitórias, quatro empates e somente uma derrota, a do duelo de ida da decisão. Foram 56 gols marcados e somente 11 sofridos. Um dos destaques do time é o garoto Breno Bidon, mais dono do que os colegas, mas que tem a confiança de todos no meio de campo.