Corinthians para em terceiro goleiro rival e perde para o Atlético-GO

O líder Corinthians tinha 35 pontos a mais que o lanterna Atlético-GO, que ainda foi a campo com o terceiro goleiro. Não havia motivo para esperar algo que não fosse a vitória alvinegra. Mas, como lógica não é algo que sempre se faz presente no futebol, a equipe goiana surpreendeu e, diante de mais de 40 mil corintianos, venceu por 1 a 0 na noite deste sábado, no Itaquerão, em um dos resultados mais inesperados do Campeonato Brasileiro até hoje.

Foi a segunda derrota do Corinthians nesta edição da competição nacional, ambas ocorridos em casa. Há exatamente uma semana, havia sido superado por 1 a 0 pelo Vitória, então o vice-lanterna, em outro resultado bastante surpreendente.

Ironicamente, o destaque da partida deste sábado foi justamente Marcos, o terceiro goleiro do Atlético-GO e que precisou jogar porque Felipe - o titular - rescindiu contrato e foi atuar em Portugal e o reserva imediato da posição, Klever, está machucado.

O garoto de 24 anos, que estreou neste sábado no Brasileiro, fez grandes defesas para garantir a maior zebra do campeonato diante de um Corinthians que desperdiçou excelente oportunidade de abrir 13 pontos de vantagem sobre o vice-líder Grêmio. Já o time goiano, ainda distante de deixar a lanterna, foi aos 18 pontos, ficando agora quatro atrás de Vitória e Avaí, respectivos 18º e 19º colocados.

Apesar do grande favoritismo corintiano, na sexta-feira o técnico Fábio Carille avisou que este seria um jogo no qual a paciência era algo fundamental. Parecia prever o que estava por vir. O time alvinegro teve o domínio na maior parte do primeiro tempo, mas faltava criatividade.

Mesmo assim, Fagner acertou a trave, em chute de longe, e teve outra chance, sozinho, na área, mas mandou para fora. O Atlético-GO se segurou como pôde. A única chance dos goianos no primeiro tempo saiu em uma cabeçada de Jorginho, que obrigou Cássio a praticar uma bonita defesa depois de passar quase toda a primeira etapa "assistindo" o jogo.

O goleiro corintiano também não conseguiu fazer muita coisa no gol do Atlético. Aos dois minutos do segundo tempo, Gilvan se antecipou a Kazim e desviou de cabeça, longo do alcance de Cássrio, para abrir o placar. A zebra deu as caras na arena.

Então, começou a brilhar a estrela de Marcos. Rodriguinho, Kazim, Clayton, todo mundo tentou e o goleiro pegou. E foi assim até o fim. O Corinthians lutava para pressionar, mas finalizava de qualquer jeito. Quando a bola não ia para fora, Marcos estava lá para garantir o surpreendente resultado.

Após decepcionar a sua torcida pela segunda vez seguida como mandante, o Corinthians vai voltar a jogar pelo Brasileirão agora apenas em 10 de setembro, quando trava clássico com o Santos na Vila Belmiro, às 16 horas. No dia seguinte, o Atlético-GO fechará a 23ª rodada em partida diante do Bahia, às 20 horas, em Goiânia.

Essa longo tempo sem atuar ocorrerá por causa da pausa obrigatória motivada pela disputa das rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 1 ATLÉTICO-GO

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Moisés (Carlinhos); Gabriel (Camacho), Maycon, Rodriguinho, Jadson (Marquinhos Gabriel) e Clayson; Kazim. Técnico: Fábio Carille.

ATLÉTICO-GO - Marcos; Jonathan, William Alves, Gilvan e Bruno Pacheco; Igor (Marcão Silva), Paulinho (Everton Heleno), Andrigo, Jorginho e Luiz Fernando (Niltinho); Walter. Técnico: João Paulo Sanches.

GOL - Gilvan, aos 2 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Péricles Bassols Cortez (PE).

CARTÕES AMARELOS - Igor, Andrigo, Marcos, Walter, Paulinho e Camacho.

PÚBLICO - 40.581 pagantes.

RENDA - R$ 2.405.425,90.

LOCAL - Itaquerão, em São Paulo.