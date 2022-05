Corinthians passa pela Portuguesa-RJ sem dificuldades e está nas oitavas da Copa do Brasil

O Corinthians não teve trabalho para garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Venceu a Portuguesa carioca por 2 a 0 na noite desta quarta-feira numa partida em que em nenhum momento foi incomodado pelo adversário. Se na primeira partida, em Londrina, o time do Rio havia mostrado alguns méritos no empate por 1 a 1, desta vez nada fez de prático em campo.

A equipe paulista teve bom volume de jogo no primeiro tempo, quando garantiu a vantagem e a vaga, e depois procurou se preservar fisicamente.

Leia Também Confira como foi o jogo entre Corinthians e Portuguesa-RJ

Vítor Pereira surpreendeu na armação da equipe corintiana. Entrou com três zagueiros, Robson Bambu, João Victor e Fábio Santos, deslocou Gustavo Mosquito para a ala direita e colocou Lucas Piton pela ala esquerda. Com isso, complicou ainda mais a situação para a esforçada, mas muito limitada, Portuguesa, e desde os primeiros movimentos do jogo ficou claro que o gol não demoraria a sair.

E saiu em jogada que começou com um lateral cobrado na área. Giuliano errou a bicicleta, mas a bola sobrou para Júnior Moraes, na entrada da pequena área, marcar pela primeira vez com a camisa do Corinthians.

O jogo tinha apenas 7 minutos e a vantagem deu total tranquilidade ao Alvinegro. O time dominava a partida, atuava no campo defensivo dos cariocas e criava, e perdia, chances para ampliar.

Mas como a defesa da Portuguesa cometia muitos erros de posicionamento, marcar novamente não seria um problema para o Corinthians. E não foi. Júnior Moraes e Mosquito ainda perderam boas oportunidades antes de Giuliano fazer o segundo. Adson fez boa jogada pela direita, e tocou para Mosquito, que penetrou e cruzou rasteiro para o meia completar.

A vida do Corinthians estava tão tranquila que o goleiro Cássio só foi aparecer aos 35 minutos, caído em campo. Ele sentiu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e foi substituído por Ivan. Até então, havia feito duas intervenções em bolas fáceis.

No segundo tempo, o Corinthians diminuiu visivelmente o ritmo, mas mesmo assim continuou mandando em campo. O jogo ficou morno, mas nem isso importou a torcida, que continuou cantando e fazendo festa nas arquibancadas.

Só a partir dos 25 minutos foi que a Portuguesa apareceu no campo ofensivo. Mas, com exceção de uma conclusão de Patrick bem neutralizada por Ivan, não fez nenhuma jogada com algum perigo para o Corinthians, que a rigor só estava preocupado em deixar o tempo passar.

A classificação garante uma premiação ao Corinthians de R$ 3 milhões, que serão pagos pela CBF.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 0 PORTUGUESA-RJ

GOLS: Júnior Moraes, aos 7, e Giuliano, aos 31 min do primeiro tempo.

CORINTHIANS: Cássio (Ivan); Robson Bambu, João Victor e Fábio Santos; Gustavo Mosquito (Mantuan), Maycon (Cantillo), Rony, Giuliano e Lucas Piton; Adson (Wesley) e Júnior Moraes (Giovane). Técnico: Vítor Pereira.

PORTUGUESA-RJ: Paulo Henrique; Joazi, Marcão, Leandro Amaro e Itambé; Sidney, Jhonnatan (Netinho) e Cafu (Patrick); Kayron (Cauã), Matheus Pimenta (Maikinho) e Rafael Pernão (Claudinho). Técnico: Felipe Surian.

ÁRBITRO: Ramon Abatti Abel.

CARTÕES AMARELOS: Júnior Moraes, Cantillo, Netinho, Marcão

PÚBLICO: 35.081 pagantes.

RENDA: R$ 1.901.553,00.

LOCAL: Neo Química Arena.