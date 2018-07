Corinthians passa pelo Cerro e vai às semifinais da Libertadores Sub-20

LIMA - O Corinthians conquistou nesta terça-feira, 26, uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores Sub-20, que é disputada em Lima, no Peru, ao eliminar o Cerro Porteño, do Paraguai. Após igualdade por 0 a 0 no tempo normal, o Timão venceu nos pênaltis por 4 a 1.

Já o outro brasileiro que participava do torneio, o América mineiro, acabou eliminado, também após as cobranças de pênaltis. O Coelho empatou por 0 a 0 contra o River Plate, mas acabou caindo por 6 a 5 no desempate. River e Corinthians agora se enfrentarão por uma vaga na final.

Do outro lado, Unión Española, do Chile, e Defensor Sporting, do Uruguai, duelam pela outra vaga.