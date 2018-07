Corinthians passa sufoco, mas ganha e consegue vaga na Copa São Paulo

SÃO PAULO - O Corinthians passou sufoco, mas conseguiu a vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Maior campeão da história da competição - oito títulos -, o time precisava da vitória na terceira e última rodada do Grupo G para se classificar. E, após muito sofrimento, derrotou o União São João por 4 a 2, neste sábado, em Araras.

Como tinha empatado com o XV de Piracicaba na estreia - depois, venceu o Americano-MA -, o Corinthians entrou na última rodada como segundo colocado do grupo. Estava atrás justamente do União São João, que dependia de um empate neste sábado para confirmar a liderança da chave e avançar na competição com a única vaga disponível.

Precisando da vitória, o Corinthians abriu 2 a 0 com 30 minutos de jogo, graças aos dois gols de Leandro. Ainda no primeiro tempo, o União São João diminuiu com Luís Ricardo. Mas Leandro voltou a marcar na segunda etapa, aumentando novamente a vantagem corintiana. Naquela altura, parecia que a vaga estava assegurada.

Mas um pênalti aos 20 minutos mudou o rumo do jogo. Vitor Hugo marcou para o União São João e o Corinthians ficou com um jogador a menos, após expulsão de Lucas Roncato. Depois disso, começou a pressão do time de Araras em busca do empate, mas, já no final, Léo fez um golaço e garantiu a sofrida vitória corintiana.

Assim, o Corinthians se classificou na liderança da chave, com sete pontos conquistados, e deixou o União São João em segundo lugar, com seis pontos e remotas chances de ficar com uma das vagas por índice técnico. Agora, o próximo adversário corintiano será o Bahia, que foi o primeiro colocado do Grupo H da Copa São Paulo.