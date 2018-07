Corinthians pede ajuda da CBF para disputar a final da Libertadores

SAO PAULO - Alcançado o sonhado objetivo de chegar pela primeira vez à final da Libertadores, o Corinthians agora estará atento a todos os detalhes para não deixar escapar o título. E isso inclui uma ajuda da CBF. A diretoria vai pedir o adiamento de duas partidas do Campeonato Brasileiro para que o time possa ter a cabeça só na decisão da competição sul-americana. A expectativa é que a presença de Andres Sanches na cúpula da entidade – é diretor de seleções – e o bom relacionamento entre os presidentes Mário Gobbi e José Maria Marin façam o Corinthians ser atendido.

Há um precedente favorável ao Corinthians. Ano passado, a CBF adiou dois jogos do Santos para o time poder se concentrar só nas finais contra o Peñarol. Os confrontos com a equipe uruguaia estavam marcados para os dias 15 e 22 de junho, e por isso foram adiadas as partidas contra o Corinthians (de 19 de junho para 10 de agosto) e o América-MG (de 25 de junho para 2 de julho). O sucesso obtido pelo Santos em sua reivindicação teve muito a ver com a ótima relação que havia entre o presidente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro e Ricardo Teixeira – que na época dirigia a CBF.

A ideia do Corinthians é mudar as datas dos jogos contra Botafogo (marcado para 30 de junho no Pacaembu) e Sport (8 de julho na Ilha do Retiro). O cenário é o mesmo do Santos no ano passado: a partida que fica entre as duas finais da Libertadores (dias 27 de junho e 4 de julho) e a imediatamente seguinte ao segundo jogo da decisão.

Por Tite o clássico de domingo contra o Palmeiras também seria adiado, mas nesse a chance de sucesso é remota porque o Estatuto do Torcedor determina que a solicitação para mudança na data de um jogo seja feita com dez dias de antecedência.

Diante disso, o treinador já deixou claro que vai escalar o time reserva domingo. "Não dá para encarar as duas competições ao mesmo tempo, é preciso priorizar."

TREINO DO RESERVAS

A estratégia tem sido utilizada desde o início do Brasileirão. Em cinco rodadas, nas quais o Corinthians conseguiu apenas um ponto (empate com o Figueirense no Pacaembu), Tite poupou os titulares em quatro, nos jogos contra Fluminense, Grêmio, Atlético-MG e Ponte Preta.

Os titulares só enfrentaram a equipe catarinense dia 7 de junho porque o primeiro confronto com o Santos pela Libertadores seria dia 13, e no fim de semana (dia 10) seriam poupados contra o Grêmio em Porto Alegre.

Nesta quinta só os reservas treinaram. O único titular que entrou em campo foi o atacante Emerson, que cumpriu suspensão quarta-feira. É possível que Romarinho, que chegou há pouco tempo do Bragantino, comece jogando no clássico.

Pouco utilizado por Tite na Libertadores, o meia Douglas terá mais uma chance para mostrar serviço.