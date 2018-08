Corinthians pede para não receber jogos da Copa América 2019

A Arena Corinthians não será uma das sedes da próxima edição da Copa América. O presidente do clube alvinegro, Andrés Sanchez, pediu para que o estádio não fosse incluído no cronograma da competição. Com isso, o Allianz Parque deve ser a sede paulistana do torneio, que será realizado de 6 a 30 junho do próximo ano em cinco cidades brasileiras.

Sanchez se reuniu nos últimos dias com dirigentes da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para comunicar o desejo de não abrir a arena para jogos do torneio. Pesou para a decisão o fato de a diretoria considerar que o torneio não seria rentável, já que o comitê organizador não pagaria pelo período de utilização do espaço.

A tendência agora é o Allianz Parque receber as partidas em São Paulo, embora o Morumbi também tenha interesse em participar. A capital paulista deve ser palco de três partidas da competição, que reunirá 12 equipes. A tabela de jogos e os grupos não estão definidos.

O torneio terá jogos no Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte, além de São Paulo e Porto Alegre, onde há uma impasse sobre qual será o estádio. Arena Grêmio e Beira-Rio disputam a condição de sede.