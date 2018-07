Corinthians pede para seleção peruana liberar Guerrero de convocação

SÃO PAULO - O Corinthians solicitou à Federação Peruana de Futebol a liberação do atacante Paolo Guerrero, convocado para disputar os dois últimos jogos das Eliminatórias para a Copa de 2014 - a seleção do Peru já está eliminada e não tem mais chances de ir ao Mundial no Brasil.

Se a convocação for mantida, Guerrero desfalcaria o Corinthians em três rodadas do Brasileirão, contra Atlético-PR, São Paulo e Grêmio. Isso porque ele foi chamado para disputar as partidas pela seleção peruana contra a Argentina, em 11 de outubro, e a Bolívia, quatro dias depois.

Dono do segundo pior ataque do Brasileirão, com 20 gols, e com apenas um gol marcado nos últimos sete jogos, o Corinthians espera contar com Guerrero para não piorar ainda mais a sua produção ofensiva nas três rodadas do Brasileirão em que ele tem que estar servindo a seleção.

Já Alexandre Pato vai defender a seleção brasileira nos amistosos contra Coreia do Sul e Zâmbia, respectivamente nos dias 12 e 15 de outubro. Neste caso, porém, o Corinthians não solicitou dispensa à CBF, o que fará ele desfalcar o time nessas três rodadas do Brasileirão.