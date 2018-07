Corinthians pega o Flu e promete 'esquecer' arbitragem

Na última entrevista coletiva de Mano Menezes antes do jogo deste domingo, às 16 horas, contra o Fluminense, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico tomou uma posição clara sobre um assunto que incomoda a todos no Corinthians: a arbitragem. "Isso, a partir de agora, será tratado pela diretoria da forma que ela achar mais conveniente. Se não fica chato ficar falando sempre do mesmo assunto, fica parecendo desculpa".

Em resumo: o clube se vê tão perseguido pela arbitragem que protesta até mesmo quando o time ganha. Coincidência ou não, o árbitro deste domingo é aquele que pode ser considerado o melhor do País. Sandro Meira Ricci, que pertence ao quadro pernambucano, representou o Brasil na Copa do Mundo e apitou a final da Copa Libertadores entre San Lorenzo e Nacional, do Paraguai.

De antemão, Ricci entra pressionado. O Corinthians se diz prejudicado em uma sequência de cinco jogos consecutivos. Do clássico contra o Santos, no último dia 10, à derrota da última quarta-feira para o Bragantino, pela Copa do Brasil.

O jogo contra o Santos, apitado por Raphael Claus, foi o estopim. Nesta partida, Petros trombou com o juiz e pegou seis meses de suspensão (um novo julgamento será realizado nesta sexta). Neste período, Mano Menezes reprovou arbitragens de Marcelo de Lima Henrique (foi expulso neste jogo, na goleada por 5 a 2 diante do Goiás) e principalmente a de Heber Roberto Lopes (na derrota para o Grêmio). "Hoje não foi futebol, como não tem sido com esse árbitro desde 2010, quando o Corinthians ganhou sua última partida com a arbitragem desse senhor", disse o treinador, após perder no Sul por 2 a 1.

Mano Menezes também negou que os jogadores estejam nervosos ou "pilhados" em razão de suas reclamações à beira do gramado. E ele disse que não se sente "perseguido" pela arbitragem.

A tese de que os erros contra o Corinthians têm sido constantes tomou conta da diretoria, como disse o presidente Mário Gobbi. "O treinador e o jogador trabalham a semana inteira. Aí chega na semana do jogo e ele é prejudicado. Ele (Mano Menezes) tem razão de ficar inconformado".

TIME

Por causa do cartão vermelho que recebeu contra o Grêmio, o atacante Paolo Guerrero não enfrenta o Fluminense. Não há um substituto natural e Mano Menezes tem de modificar a forma com que o time ataca. "Não temos um homem de referência para segurar a bola. Os outros são mais jogadores de lado. É uma perda considerável para essa hora. Mas vamos resolver esse problema", disse o treinador.

No ataque, Romero, Luciano e Romarinho brigam por duas vagas. Petros, que está sob efeito suspensivo, pode voltar ao time para ajudar o setor de marcação. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o jogo deste domingo no Itaquerão.