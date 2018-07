Corinthians pega Rio Claro atrás da 2ª vitória seguida

Os torcedores organizados terão de comprar ingresso nas bilheterias do estádio. Neste sábado, só haverá venda no Pacaembu, a partir das 10 horas. A atitude de vetar o privilégio foi tomada na manhã desta sexta-feira em uma reunião do presidente Mário Gobbi com a presença do departamento de arrecadação do clube.

Gobbi vinha sendo criticado por manter uma relação próxima das organizadas mesmo depois da invasão do CT e por manter um diálogo aberto ao invés de romper com elas. Por jogo, cerca de 3.500 ingressos eram distribuídos nas quadras das principais torcidas. O clube, que garante que os ingressos são pagos, adotava essa prática por questões de segurança e com a anuência do Ministério Público. Dessa forma, os organizados não tinham de ir à bilheteria, evitando possíveis tumultos com os torcedores comuns. Neste sábado haverá mais guichês em funcionamento.

A invasão e a pressão das autoridades fez com que o clube agora mudasse de postura. As organizadas, ou pelo parte delas, estão rachadas com a diretoria. Nos últimos jogos do Corinthians, Mário Gobbi tem sido criticado duramente pelos uniformizados, que pedem a saída do dirigente. Novos protestos devem acontecer no jogo deste sábado, embora seja pequena a expectativa de público. O clube calcula que o jogo contra o Rio Claro vai atrair, no máximo, cerca de 15 mil pessoas.

Os atos de violência dos torcedores organizados também contribuíram para a saída de vários jogadores do clube, entre eles Douglas, Paulo André e Alexandre Pato, os atletas que as facções mais criticavam.

É neste clima pesado que o time de Mano Menezes tentará obter a segunda vitória consecutiva no Paulistão. O treinador promoveu algumas mudanças importantes na equipe. Na zaga, o criticado Felipe deu lugar a Cleber. Assim, o time fica com dois zagueiros conhecidos mais pela força física do que pela técnica.

No meio de campo, Mano Menezes repete o trio de volantes do clássico contra o Palmeiras - empate por 1 a 1. Com a trinca formada por Ralf, Guilherme e Bruno Henrique, Jadson terá total liberdade para criar as jogadas no meio de campo. Ele não terá obrigação de marcar.

Romarinho e Guerrero continuam como a dupla de ataque - Emerson, outra vez, fica de fora do jogo. O meia-atacante Luciano, ex-Avaí, foi apresentado nesta sexta e está relacionado para o jogo. Com 11 pontos, o Corinthians ainda é o último colocado do Grupo B, mas tem chance de classificação porque está a quatro pontos do segundo, o Ituano.