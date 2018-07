Corinthians perde Danilo e Luciano com lesões

O Corinthians venceu os quatro jogos que disputou em apenas oito dias pelo Campeonato Paulista, mas não saiu ileso da maratona. O técnico Tite perdeu dois jogadores por causa da excessiva carga a que o grupo foi submetido nos últimos dias: o meia Danilo e o atacante Luciano.

Danilo está com uma tendinite no calcanhar esquerdo e ficará fora da equipe por pelo menos dez dias. O jogador de 35 anos funciona como um curinga no esquema de Tite e esse ano já jogou de centroavante nas partidas em que Guerrero cumpriu suspensão na Copa Libertadores.

Já Luciano sofreu uma lesão muscular na coxa direita na partida contra o Bragantino, no último domingo. O tempo de recuperação estimado é de um mês.

Além de Danilo e Luciano, o lateral-esquerdo Fábio Santos está fora de combate. O jogador passou por uma cirurgia no joelho direito no mês passado e havia a expectativa de que ele conseguisse se recuperar a tempo de enfrentar o Danubio, nesta quarta-feira, no Itaquerão, mas o jogador ainda está em tratamento.

Preocupado com o desgaste do elenco, Tite vai dar folga para os jogadores nesta quinta-feira, independentemente do resultado da partida com o Danubio. Os atletas se reapresentarão apenas na sexta-feira. No domingo, o Corinthians tem clássico com o Santos pelo Campeonato Paulista, no Itaquerão.