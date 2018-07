Corinthians perde do Colônia por 1 a 0 na estreia da Florida Cup

O Corinthians começou a temporada com uma derrota por 1 a 0 para o Colônia, da Alemanha, nesta quinta-feira, em Orlando, nos Estados Unidos, onde faz parte de sua pré-temporada. No primeiro tempo, quando os titulares estiveram em campo, o placar foi de 1 a 0. No intervalo, o técnico Tite trocou todos os jogadores de linha - apenas o goleiro Cássio permaneceu em campo porque o reserva Walter está machucado.

O time alvinegro faz o seu segundo e último jogo na Florida Cup neste sábado, às 16 horas (de Brasília), em Jacksonville, contra o Bayer Leverkusen, outro clube alemão, que ganhou na preliminar do Fluminense por 3 a 0. No primeiro tempo, o Corinthians jogou com: Cássio; Fagner, Gil, Felipe e Fábio Santos; Ralf, Elias, Lodeiro e Renato Augusto; Emerson e Guerrero. Na segunda etapa, a formação foi Cássio; Edilson, Pedro Henrique, Yago e Uendel; Bruno Henrique, Petros, Jadson e Danilo; Luciano e Mendoza.

Enquanto o Corinthians inicia a temporada, o Colônia já está no meio do Campeonato Alemão. E a diferença de condição física entre as duas equipes acabou pesando. O clube da Alemanha ditou o ritmo e não demorou para abrir o placar. Aos 13 minutos, Peszko recebeu nas costas de Gil e de Fábio Santos e bateu meio sem jeito na saída de Cássio.

Acuado, o Corinthians não conseguia trocar três passes seguidos. A primeira chance de gol da equipe veio apenas aos 21 minutos, com Emerson. Depois, aos 43, Elias recebeu na entrada da área e chutou cruzado. O goleiro Kessler conseguiu fazer ótima defesa ao espalmar para escanteio. Na segunda etapa, com os reservas, o time teve mais presença no ataque, mas não conseguiu furar a forte marcação alemã e não deu trabalho para o goleiro do Colônia.

Pelo desempenho mostrado nesta quinta, Tite vai ter muito trabalho para deixar o time pronto para a fase preliminar da Copa Libertadores contra o Once Caldas, da Colômbia. O jogo de ida, em São Paulo, será no dia 4 de fevereiro.

Na política do clube, Paulo Garcia retirou nesta quinta a sua candidatura de oposição à presidência e anunciou o apoio a Antônio Roque Citadini. O candidato da situação é Roberto de Andrade. O pleito será no dia 7 de fevereiro.