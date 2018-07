Corinthians perde do Goiás e soma 4º jogo sem vitória

SÃO PAULO - O Corinthians voltou a decepcionar sua torcida neste domingo. Mesmo jogando em casa, somou o quarto jogo seguido sem vitória no Brasileirão, ficando cada vez mais longe da vaga no G-4, o grupo que se classifica para a Libertadores. O algoz, dessa vez, foi o Goiás, que foi o Pacaembu e ganhou por 2 a 1. O delicado momento corintiano ficou evidente nas vaias que tomaram conta do estádio em diversos momentos do jogo. No final, o grito da torcida era "Que saudade quando o Corinthians jogava com vontade".

Como vinha de derrotas para Inter e Botafogo, além do empate em casa com o lanterna Náutico, o Corinthians vê sua torcida perder a paciência. E segue com 30 pontos, cinco atrás do quarto colocado Atlético-PR. No jogo deste domingo, o que se viu foi um festival de gols perdidos, corroborando as críticas feitas ao ataque corintiano. Nem o solitário gol de Alexandre Pato foi capaz de evitar a derrota em pleno Pacaembu. Melhor para o Goiás, que foi valente e conseguiu um grande resultado neste domingo. Soube se proteger bem na defesa e foi eficiente no ataque, com os gols de Hugo e Amaral. Assim, chegou aos 29 pontos no Brasileirão.

O JOGO

O duelo começou animado no Pacaembu. Logo nos dois primeiros minutos, Corinthians e Goiás já tinham chegado à área adversária. Os donos da casa tiveram a primeira chance real com Alexandre Pato. Depois de se livrar da marcação e ficar praticamente cara a cara com o goleiro, finalizou mal e chutou por cima do gol.

O Corinthians teria outras boas chances nos minutos seguintes, incluindo uma bela bicicleta de Romarinho, que saiu à direita do goleiro Renan. Foi aí que o Goiás preferiu se fechar na defesa, truncando um pouco o jogo. A equipe do técnico Tite também pregava forte na marcação e freava as tentativas de ataque dos visitantes.

A consequência foi que os times perderam o embalo inicial no restante do primeiro tempo. O Corinthians ainda teve oportunidade com uma cabeçada de Guerrero, após cruzamento de Alexandre Pato aos 38. O próprio Pato desperdiçou, quatro minutos depois, cruzamento de Guerrero. Novamente de frente apenas para o goleiro, chutou forte por cima da meta. Tantos gols perdidos cobraram seu preço na volta dos vestiários. Aos 11 minutos, o meia Hugo recebeu passe de Renan Oliveira, conseguiu se livrar da marcação de Paulo André e chutou cruzado, de direita, anulando o goleiro Cássio: 1 a 0 para o Goiás. E vaias para o Corinthians no Pacaembu.

Os donos da casa até tentaram responder rápido, mas sem êxito. A melhor chance ocorreu aos 18 minutos. Romarinho finalizou em cima de Renan após se livrar de Vítor. Na sobra, o próprio Romarinho bateu cruzado. Emerson, sem ninguém na frente, furou na hora de chutar e perdeu chance incrível para empatar o jogo. O gol de empate, porém, saiu aos 32 minutos, quando Gil cabeceou no centro da área. Em meio à confusão, Pato desviou para o gol. A bola ainda bateu em Ramon antes de entrar. Mas foi apenas um alento. Aos 39 minutos, a bola de escanteio cobrado por Dudu Cearense encontrou a cabeça de Amaral, que subiu sozinho na área para fazer 2 a 1 para o Goiás. Sem forças para reagir, o Corinthians apenas se segurou na defesa até o fim da partida, irritando ainda mais a sua torcida.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 2 GOIÁS

CORINTHIANS - Cássio; Alessandro (Ibson), Gil, Paulo André (Emerson) e Fábio Santos (Igor); Ralf, Edenílson e Douglas; Alexandre Pato, Romarinho e Guerrero. Técnico: Tite.

GOIÁS - Renan; Vitor, Ernando, Rodrigo e William Matheus; Amaral, Roni (Ramon), David (Thiago Mendes), Hugo (Dudu Cearense) e Renan Oliveira; Walter. Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Hugo, aos 11 minutos, Alexandre Pato, aos 32, e Amaral, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS - Alexandre Pato, Rodrigo e Ralf.

RENDA - R$ 672.836,50.

PÚBLICO - 21.354 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.