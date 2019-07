Corinthians perde do Londrina em último amistoso antes do Brasileirão

O Corinthians encerrou com derrota a sua série de amistosos nesta intertemporada, durante a pausa do Brasileirão. Jogando em Maringá, a equipe comandada por Fábio Carille foi derrotada pelo Londrina, terceiro colocado da Série B, por 2 a 1. Os paranaenses abriram 2 a 0 no primeiro tempo e o Corinthians descontou após o intervalo, quando as duas equipes foram totalmente reformuladas por seus treinadores.

Foi o terceiro amistoso da equipe paulista durante a parada do Campeonato Brasileiro, em razão da disputa da Copa América. Antes, perdera para Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 1 e vencera o Vila Nova pelo mesmo placar, na noite de quinta-feira, no Serra Dourada, em Goiânia.

Neste domingo, Carille escalou o Corinthians para o primeiro tempo com Walter; Bruno Méndez, Manoel, Henrique, Carlos Augusto; Gabriel, Matheus Jesus, Pedrinho, Clayson; Vagner Love e Boselli. Clayson foi a maior novidade porque desfalcara a equipe no último amistoso porque fazia trabalho de fortalecimento muscular.

Com esta formação, sem Fagner e Cássio, integrados à seleção brasileira na Copa América, o time paulista foi batido pelo Londrina por 2 a 0 na etapa inicial. O primeiro gol veio aos 29 minutos. Paulinho Moccelin disparou pela esquerda e deu passe quase perfeito para Higor Leite bater de primeira.

O segundo gol veio pouco antes do intervalo. Aos 43, o mesmo Moccelin deixou sua marca após dar assistência para o primeiro gol. Ele investiu pela direita em lance individual, passou por dois marcadores do Corinthians - Carlos Augusto e Henrique - e bateu no canto, ampliando a vantagem dos paranaenses.

Para o segundo tempo, Carille trocou a equipe inteira. E o Corinthians foi formado por Caíque França; Daniel, João Victor, Igor, Avelar; Ralf, Urso, Régis, Sornoza; Mateus Vital e João Celeri. As mesmas 11 mudanças aconteceram do lado do Londrina.

Em um jogo "praticamente" novo, o Corinthians conseguiu balançar as redes aos 18 minutos, com Régis, autor do gol da vitória sobre o Vila Nova. Aos 18 minutos, ele recebeu passe dentro da área, girou rapidamente e bateu para as redes.

Depois do gol, o time paulista passou a atuar mais recuado, arriscando pouco no ataque. João Celeri foi o único que levou algum perigo ao gol paranaense na etapa final, com boas chances aos 27 e aos 45 minutos.

O time corintiano volta a campo para um jogo oficial no dia 14, domingo que vem, para enfrentar o CSA, na Arena Corinthians, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.