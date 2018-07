Corinthians perde Giovanni Augusto por lesão e deve ter volta de Cristian

O Corinthians deve mudar mais uma vez para encarar o Coritiba nesta quarta-feira, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. O meia Giovanni Augusto sentiu um problema muscular na coxa direita e ficará de fora. Em seu lugar, Cristian deve ser titular novamente.

Com a entrada de Cristian, o Corinthians volta a ter um volante de contenção, ao contrário da escalação que entrou em campo diante do Santos, na derrota de domingo, quando Camacho e Rodriguinho foram os homens mais recuados. "Cristian é um volante mais de contenção, então jogando com ele, saio mais, tenho mais liberdade para jogar", explicou Camacho nesta terça.

Trata-se de mais uma mudança forçada em uma equipe que vem tendo dificuldades para repetir sua escalação. Com a lesão, Giovanni Augusto se junta a Guilherme, outra baixa no meio de campo.

O Corinthians, aliás, vive momento de incerteza no Campeonato Brasileiro. Apesar da quarta colocação na tabela, que hoje lhe daria a vaga na Libertadores, o time vem sendo bastante criticado, principalmente o técnico Cristóvão Borges. Uma vitória em Curitiba é fundamental para dar tranquilidade ao elenco.

"Estamos no G-4, mas temos chance de brigar pelo título e vamos em frente. Temos capacidade para isso. Temos que minimizar os erros para ficar mais perto da vitória. Pressão no Corinthians é normal. Temos de seguir focados, fazer bom trabalho para conseguir os resultados", disse o zagueiro Balbuena.