Corinthians perde mando de campo por sinalizador em jogo do título brasileiro

O Corinthians foi punido com a perda de um mando de campo em decorrência de sua torcida ter utilizado sinalizadores dentro do da Arena Corinthians, em São Paulo, durante a vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, no dia 15 de novembro, em jogo que a equipe alvinegra assegurou o título do Campeonato Brasileiro.

Com a decisão, o clube não poderá mandar o primeiro jogo que disputar de uma competição organizada pela CBF, que deve ser na primeira ou na segunda rodada do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A punição não vale para a Copa Libertadores e para o Campeonato Paulista.

Além da perda de mando, o time do técnico Fábio Carille ainda pagará uma multa no valor de R$ 50 mil pelo incidente. A partida chegou a ficar paralisada alguns minutos, depois da equipe marcar o terceiro gol sobre o time carioca.