Corinthians perde para o Atlético-MG no 1º jogo de Cristóvão Borges

O primeiro jogo de Cristóvão Borges ficará marcado por erros grosseiros da arbitragem, do jovem zagueiro Pedro Henrique e da falta de qualidade na finalização. Assim, o Atlético-MG venceu por 2 a 1 o Corinthians, no Mineirão, e frustrou os planos da equipe paulista, que pretendia acabar a rodada próximo dos líderes.

Com o resultado, o Corinthians se manteve com 16 pontos, seis a menos que o líder Palmeiras. Já o Atlético chega aos 13 e começa a se afastar da parte debaixo da tabela.

Preocupado em não descaracterizar a equipe bem montada por Tite, Cristóvão Borges manteve o mesmo esquema tático e funções dos jogadores em campo e decidiu explorar o contra-ataque no primeiro tempo. Na parte defensiva, o time não comprometeu, mas faltou maior tranquilidade do meio para frente. O gramado ruim e a boa marcação do Atlético dificultaram a vida do técnico estreante.

Já Marcelo Oliveira escalou o Atlético-MG com três atacantes, sendo que Fred ficava mais enfiado na área enquanto Robinho e Clayton caiam pelas pontas e exploravam o espaço deixado pelos ofensivos laterais do Corinthians. E foi assim que a equipe mineira conseguiu ter maior volume de jogo e criou boas jogadas.

Embora tivesse menos a bola no pé, o Corinthians conseguia chegar com perigo nos contra-ataques e faltava alguém para finalizar com qualidade. Romero, escolhido para ser a referência na área, sofreu com a bola no pé e passou todo o primeiro tempo trombando com os defensores e se jogando na área.

O primeiro tempo acabou sem nenhuma grande chance de gol para as duas equipes, mas dois pênaltis não marcados. Aos 24, cobrança de falta para a área e Romero puxou Erazo pela camisa. Aos 35, Leonardo Silva colocou a mão na bola dentro da área e a arbitragem também nada marcou.

Na segunda etapa, o Corinthians voltou mais ofensivo e acabou deixando mais evidente a diferença técnica entre os jogadores. Sem criatividade na frente, o time apostava nos lançamentos e cruzamentos para a área enquanto o Atlético insistia em jogar pelas laterais e foi premiado pela dedicação.

Aos 21, Marcos Rocha recebeu na direita, em uma das vezes que conseguiu chegar com liberdade na direita, cruzou rasteiro e Fred desviou, mandando a bola por baixo de Cássio. O lateral do Atlético, porém, estava impedido na jogada e mais uma vez a arbitragem errou.

Com o gol sofrido, Cristóvão resolveu mexer no ataque para tentar ter um pouco de qualidade na frente e colocou Lucca para atuar mais dentro da área e Romero auxiliar no meio de campo. Em uma das jogadas da dupla, Lucca teve uma boa oportunidade, em chute de longa distância e Victor fez a defesa.

ERRO INFANTIL

O Corinthians parecia esboçar uma reação quando o jovem Pedro Henrique, de apenas 21 anos, correu um erro grosseiro. Aos 37, ao tentar recuar para Cássio, o defensor tocou fraco na bola, Cazares chegou nela primeiro e ainda driblou o goleiro antes de marcar para as redes e garantir a festa dos mineiros. Ao final da partida, o garoto chorou e foi consolado até pelos adversários.

Aos 44, um fio de esperança para os corintianos. Romero pegou na direita e cruzou para Lucca desviar e descontar. Apesar da pressão nos minutos finais, Cristóvão perdeu na estreia.

FICHA TÉCNICA

GOLS - Fred, aos 21; Cazares, aos 37; Lucca, aos 44 do 2º Tempo.

ATLÉTICO-MG (4-3-3) - Victor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Erazo e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca e Cazares; Robinho (Dátolo), Fred (Carlos) e Clayton (Patrik). Técnico: Marcelo Oliveira.

CORINTHIANS (4-5-1) - Cássio; Fagner, Vilson, Pedro Henrique e Uendel; Bruno Henrique, Rodriguinho, Giovanni Augusto (Luciano), Guilherme (Lucca) e Marquinhos Gabriel; Romero. Técnico: Cristóvão Borges.

JUIZ - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS - Erazo, Marcos Rocha, Pedro Henrique e Leandro Donizete.

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte.