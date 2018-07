Corinthians perde para o Audax em jogo-treino antes do retorno

O Corinthians realizou um jogo-treino diante do Audax neste sábado, o último antes do retorno do Campeonato Brasileiro. A atividade, no CT Joaquim Grava, foi dividida em duas partes, com dois tempos de 30 minutos cada. Na primeira, com os titulares, o time de Mano Menezes até venceu por 1 a 0, mas na segunda, com os reservas em campo, acabou derrotado por 2 a 1.

Mano escalou no primeiro jogo a mesma equipe que vinha treinando, com: Cássio; Fagner, Cléber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros e Jadson; Luciano e Guerrero. O Corinthians, no entanto, cometeu muitos erros e só conseguiu marcar seu único gol no segundo tempo, com Guerrero, que pressionou a saída de bola do goleiro, roubou e tocou para a rede.

Quando os reservas foram a campo, cheio de novidades, na segunda parte da atividade, o nível da equipe caiu e o Audax aproveitou para vencer. Mano, neste segundo jogo, escalou: Danilo Fernandes; Ferrugem, Felipe, Anderson Martins e Uendel; Guilherme Andrade, Bruno Henrique, Danilo e Renato Augusto; Romarinho e Ángel Romero.

Apesar das boas atuações de Renato Augusto e Romero, o time não foi bem. De pênalti, Renato Augusto até colocou a equipe na frente. Mas aí houve um relaxamento e o Audax virou para 2 a 1.Agora as atenções voltam-se todas para o Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Corinthians voltará a campo pela competição, após a pausa para a Copa do Mundo, e recebe em casa o Internacional, às 19h30, no Itaquerão.