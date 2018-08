Corinthians perde Pedro Henrique e deve contar com Léo Santos contra a Chape

O Corinthians tem pelo menos uma alteração assegurada para a partida contra a Chapecoense, domingo que vem, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Condá. O zagueiro Pedro Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo e, em seu lugar, o técnico Osmar Loss pode apostar em Léo Santos para atuar ao lado de Henrique.

Outras duas opções, mais experientes, mas que parecem atrás na briga por uma vaga são Marllon e Vilson. O treinador ainda pode fazer outras mudanças na equipe, já que na quarta-feira enfrenta o Colo-Colo, no Chile, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores e na quarta-feira da semana que vem encara novamente a Chapecoense, também em Chapecó e dessa vez pela Copa do Brasil.

No duelo com o Atlético-PR no sábado, Loss decidiu poupar o lateral-direito Fagner, o lateral-esquerdo Danilo Avelar e o volante Gabriel. Para o técnico Osmar Loss, as participações de Thiaguinho, Carlos e Léo Santos agradaram.

"Enxergo com muita positividade pelo fato de que não colocamos os atletas sem saber o que eles podem fazer. Confiamos neles e sempre fomos claros. Não iríamos poupar jogador sem necessidade. Todos os que foram poupados, exceção do Vital (ficou no banco de reservas), foram por prudência e cuidado", explicou o comandante corintiano.

Os jogadores do Corinthians ganharam folga neste domingo e retornam as atividades na tarde de segunda-feira, às 14h30 e no mesmo dia já viajam para o Chile, onde enfrentarão o Colo-Colo na quarta-feira, ás 21h45 (de Brasília), pela Libertadores.