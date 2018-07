Corinthians perde Rodriguinho e Arana para enfrentar o Atlético-PR

O técnico Fábio Carille não poderá contar com dois de seus principais jogadores para encarar o Atlético-PR, sábado, às 19h, na Arena Corinthians. O lateral-esquerdo Guilherme Arana e o meia Rodriguinho receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão.

A posição que mais causa preocupação é no lado esquerdo. A tendência é que Moisés entre na equipe, mas o reserva de Arana não tem feito bons jogos quando é utilizado por Carille. Já no meio, o treinador tem várias opções, mas Camacho e Marquinhos Gabriel são os mais cotados para ficar com a vaga.

Outro que pode ser desfalque é o zagueiro Pablo. Ele deixou o clássico com o Palmeiras sentindo dores na coxa direita e será reavaliado nesta quinta-feira. Caso seja vetado, Pedro Henrique é quem deve entrar ao lado de Balbuena.

Atualmente, o Corinthians conta com seis atletas pendurados com dois cartões amarelos. São eles: Cássio, Pablo, Gabriel, Marquinhos Gabriel, Jadson e Jô.