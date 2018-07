Corinthians perde Romero e Jô e ganha Jadson para encarar o Atlético-GO

O Corinthians terá mudanças importantes para encarar o Atlético-GO, sábado, às 19h, na Arena Corinthians. No total, cinco dos considerados titulares estarão fora de combate, mas o meia Jadson, que não foi para Chapecó, vai jogar.

Estão fora Pablo, Balbuena, Guilherme Arana, Romero e Jô. Os dois últimos da lista receberam o terceiro cartão amarelo contra a Chapecoense e por isso não poderão jogar neste sábado. Já Pablo, Balbuena e Arana deverão continuar machucados.

Logo depois da vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, Carille já confirmou a volta de Jadson ao time. "Ele inicia o jogo no sábado. Ficou em São Paulo para ter uma rodagem maior", explicou.

No ataque, Kazim é o mais cotado para entrar no time. Outra opção seria o jovem Carlinhos, que ainda não atuou na temporada. No meio, Clayson entrou bem contra a Chapecoense e pode ficar com a vaga de Romero. Marquinhos Gabriel, titular na quarta-feira no lugar de Jadson, é outra opção.

O elenco alvinegro volta aos treinamentos na sexta-feira à tarde, no CT Joaquim Grava.