Corinthians perto de anunciar acerto de R$ 50 milhões com a Hyundai SÃO PAULO - O Corinthians está com “conversas adiantadas” com a Hyundai para fechar um acordo de patrocínio de camisa. As tratativas com a montadora coreana estão bem encaminhadas, segundo o vice-presidente Luis Paulo Rosenberg contou a conselheiros, anteontem, no estádio do Pacaembu.