Corinthians planeja contratar 'reforço de peso' só para o Brasileiro

SÃO PAULO - No planejamento para 2014, a diretoria do Corinthians disse ao técnico Mano Menezes que a prioridade do clube é contratar mais jogadores apenas para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, competições que ‘engrenam’ no segundo semestre.

A ideia é fechar com um ‘reforço de peso’ durante a parada para a Copa do Mundo, repatriando um jogador que atua na Europa. Caso Elias confirme seu retorno Sporting, o clube tentará buscá-lo no meio do ano. Seria uma tentativa de baratear o preço do jogador – hoje Elias custa 5 milhões de euros (R$ 16 milhões).

Na análise da diretoria, não faz sentido investir pesado em contratações neste momento, além de não inflar ainda mais sua folha salarial.

Para começar o Paulistão, o time será o mesmo que terminou 2013 sob o comando de Tite. A exceção é Uendel, lateral-esquerdo – a Ponte Preta confirmou a venda de 50% dos direitos econômicos. O lateral-direito Fagner, que pertence ao Wolfsburg, ainda interessa.

Mano concordou com as diretrizes da diretoria e também acredita que o elenco atual é suficiente, em quantidade e qualidade, para jogar o Paulistão. Para o Brasileirão, o técnico entende que é preciso qualificar o time. Até lá a direção sonha negociar alguns atletas e rejuvenescer o elenco.