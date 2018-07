Corinthians planeja mudar o ataque em 2014

SÃO PAULO - A diretoria do Corinthians planeja uma profunda reformulação no ataque da equipe para 2014. Os homens de frente foram os que mais decepcionaram este ano e a avaliação interna é que apenas com novas peças é que o time voltará a apresentar o bom futebol da temporada passada, quando conquistou os títulos da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa, no Japão.

O Corinthians tem interesse em Éverton e Marcelo, ambos do Atlético Paranaense, e Maicosuel, da Udinese (Itália). O clube alvinegro terminou o Campeonato Brasileiro com o segundo pior ataque da competição. Em 38 rodadas, a equipe anotou apenas 27 gols, cinco a mais do que o lanterna Náutico.

A equipe sofreu com as constantes convocações de Guerrero para a seleção peruana. Para piorar, o centroavante ainda passou por uma cirurgia em outubro e perdeu a reta final do Brasileirão. Mesmo assim, ele terminou a temporada como artilheiro com 18 gols, um a mais do que Alexandre Pato.

O ex-jogador do Milan, inclusive, foi a maior decepção do ano. Contratado por R$ 40 milhões, Alexandre Pato conseguiu se livrar do histórico de lesões, não perdeu muitos jogos por causa da seleção brasileira, mas rendeu abaixo do esperado.

Quem também ficou devendo foi Emerson, assim como Romarinho. Ambos passaram a ser alvo das críticas da torcida e, sem ambiente, podem ser negociados. Romarinho, por exemplo, nem mesmo de férias consegue se livrar da fúria da Fiel. O atacante postou uma foto no Instagram em frente à casa noturna Coco Bongo, em Cancún, no México, ao lado de um amigo, e não foi poupado pelos seus seguidores, que o acusam de abusar nas noitadas. Em baixa, os meias Danilo e Douglas também podem ser negociados.

A partir de 2014, o Corinthians será comandado por Mano Menezes, que havia deixado o clube em julho de 2010 para ser o técnico da seleção brasileira. Ele vai substituir Tite, que está no cargo desde outubro do mesmo ano e conquistou cinco títulos neste período de três anos e dois meses: Libertadores, Mundial, Campeonato Paulista (2013), Recopa Sul-Americana (2013) e Campeonato Brasileiro (2011).