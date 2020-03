Corinthians pode depender do São Paulo para se classificar no Paulistão

Sem vencer há cinco jogos no Campeonato Paulista, o Corinthians ainda pode viver uma situação curiosa nas últimas rodadas do Estadual. Lanterna do Grupo D com apenas dez pontos, o time de Tiago Nunes corre o risco de ser obrigado a torcer pelo rival São Paulo nas rodadas finais para avançar às quartas de final.

Dos três últimos jogos do São Paulo na fase de grupos, dois deles serão contra adversários diretos do Corinthians na briga pela vaga, casos do Red Bull Bragantino e do Guarani.

Após a vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, na segunda-feira, o Bragantino chegou aos 14 pontos e lidera o Grupo D. Em seguida, aparece o Guarani com 13, e a Ferroviária com dez, mesma pontuação do Corinthians, que fica na lanterna pelo número de cartões amarelos recebidos.

O Corinthians não vence um jogo pelo Paulistão desde o dia 2 de fevereiro, quando derrotou o Santos por 2 a 0. O próximo jogo corintiano será no domingo, contra o Ituano, na Arena Corinthians.

Confira a lista de próximos jogos do Corinthians:

15/3: Ituano, na Arena Corinthians

22/3: Palmeiras, na Arena Corinthians

1/4: Oeste, na Arena Barueri

Veja os jogos do Bragantino:

13/3: Água Santa, no Nabi Abi Chedid

21/3: São Paulo, no Morumbi

1/4: Botafogo, no Nabi Abi Chedid

Lista de jogos do Guarani

16/3: Ponte Preta, no Brinco de Ouro

20/3: Botafogo, no Santa Cruz

1/4: São Paulo, no Brinco de Ouro

Lista de jogos da Ferroviária