Corinthians pode escapar de pena por identificar torcedores

O uso de sinalizadores por um grupo de torcedores do Corinthians foi relatado na súmula do jogo contra o Grêmio, no domingo. A partida, realizada no Itaquerão, foi interrompida aos 43 do segundo tempo e ficou paralisada por dois minutos. O caso pode parar no STJD porque o tribunal vai solicitar as imagens do ocorrido. E o clube corre risco de ser punido.

O Corinthians acredita que pode escapar da perda do mando de alguns jogos porque ajudou na identificação dos torcedores que usaram os sinalizadores. E isso foi relatado pelo árbitro Ricardo Marques Ribeiro. “Ao término da partida, foi apresentada pelo senhor Waldir Rapello Dutra, gerente de segurança do S.C. Corinthians Paulista, uma cópia denominada anexo H, contendo a relação dos envolvidos em ocorrência no policiamento”, diz a súmula.

Ainda de acordo com o relato do árbitro, o documento, enviado ao departamento técnico da CBF, estava assinado por um tenente da Polícia Militar. Segundo o Corinthians, quatro torcedores foram presos logo após o incidente. Outros corintianos, no entanto, tentaram agredir o grupo que carregava os artefatos, o que gerou uma confusão na arquibancada do setor Sul, que fica do lado oposto ao das torcidas organizadas.

Esse incidente, contudo, não foi relatado na súmula da partida. O árbitro ainda citou em seu relatório que havia na arquibancada uma faixa estendida com a frase: “CBF e Rede Globo, o câncer do futebol”.

Se a denúncia for feita no STJD, o Corinthians pode ser enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse artigo prevê perda de até dez mandos de campo e multa de até R$ 100 mil.

Mano Menezes, que reprovou a conduta dos torcedores que usaram os sinalizadores, mostrou-se inconformado com o fato de várias pessoas terem entrado no estádio portando os artefatos proibidos. “É tanta gente revistando, tanto cuidado com a segurança do jogo... E aí não é um, são vários sinalizadores. Não consigo entender. Como entram?”, perguntou. “Está mais do que na hora de todos serem responsáveis.”

O Corinthians fará apenas mais um jogo em casa no Brasileiro: contra o Criciúma, no próximo dia 7, pela última rodada. A partida, por ora, está marcada para o Itaquerão. Se o clube for punido com a perda do mando de mais de um jogo, ou se o julgamento ocorrer após a partida contra o Criciúma, a pena será cumprida na próxima temporada.

Neste Brasileiro, o clube já foi punido com a perda de um mando de campo por causa de uma briga de torcidas no clássico contra o São Paulo, jogo também disputado em Itaquera. O Corinthians já cumpriu a pena – mandou a partida contra o Vitória em Cuiabá. A procuradoria do STJD, no entanto, recorreu da decisão tomada em primeira instância. Na quinta-feira, o caso vai a julgamento no Pleno.