Corinthians pode garantir vaga antecipada nesta rodada

Primeiro colocado do grupo D, o Corinthians encara o São Bernardo, às 21h, no Estádio 1º de Maio, e pode garantir classificação antecipada à próxima fase do Paulistão já nesta rodada. Para alcançar o objetivo, basta o time do técnico Tite vencer o jogo fora de casa e torcer por um tropeço do Água Santa, 3º colocado, que nesta quinta-feira enfrenta o Novorizontino. A diferença de pontos pode chegar a 13, faltando quatro jogos para o fim da fase de grupos. Os dois primeiros de cada chave garantem lugar nas quartas de final.

“É bom classificar com antecedência, mas sem refrescar (depois). Tem de continuar querendo evoluir, ambicionando. Não gosto de soltar confiança e pegar de novo, isso não dá. Quanto melhor está, cresce, evolui, consolida", afirmou Tite, que irá escalar o time titular nesta quinta-feira, após ter poupado seus principais jogadores na vitória por 4 a 0 contra o Linense.

Rodriguinho retornou ao meio de campo, na vaga que pertence a Elias, apesar das boas atuações do garoto Maycon. Tite decidiu mantê-lo no time porque, segundo ele, Rodriguinho se adaptou bem a função. "Não tem a infiltração do Elias, mas tem qualidade de passe. Você nunca tem tudo do atletas, mas grandes virtudes." Elias ainda se recupera de uma lesão na perna esquerda.

Nas demais posições, nehuma surpresa. Giovanni Augusto retorna ao time. O atacante André também, mesmo depois de Romero ter marcado dois gols na vitória por 4 a 0 contra o Linenese, sábado, em Itaquera. Dessa forma, Tite mantém seu elenco motivado e aposta na força do elenco para manter o time nas primeiras colocações.

O técnico lembrou das dificuldades desta temporada, uma vez que o Corinthians perdeu seis titulares para o futebol do exterior (quatro foram para a China). "Talvez seja um dos anos mais difíceis de trabalho para mim e a comissão técnica. Mas tem sido na proporção exata um trabalho gratificante, que dá satisfação." O Corinthians é líder geral no Campeonato Paulista, com 23 pontos, e também é o primeiro colocado em sua chave na Libertadores.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO: Daniel; Eduardo, Diego Ivo, Luciano Castán e Magal; Daniel Pereira, Jean Carlos e Cañete; Tatá, Henan e Alyson (Marino). Técnico: Sérgio Soares.

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Felipe, Yago e Uendel; Bruno Henrique; Giovanni Augusto, Rodriguinho, Guilherme e Lucca; André. Técnico: Tite.

ÁRBITRO: Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

LOCAL: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo.

HORÁRIO: 21H.

TV: Premiere FC.