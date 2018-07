Corinthians pode ser campeão brasileiro na segunda-feira. Entenda

Após a rodada do último final de semana, o Corinthians viu a vantagem para o vice-líder (Santos) ficar em seis pontos e a possibilidade de conquistar o título de forma antecipada na próxima segunda-feira. Para isso acontecer, será necessária uma grande combinação de resultados, que faz com que a possibilidade seja pequena, mas não é algo descartado.

+ Jadson e Clayson vivem momentos opostos no Corinthians

Para levantar a taça após a 34ª rodada, o Corinthians precisa vencer suas duas partidas (Atlético-PR e Avaí) e o Santos perder os dois jogos (Vasco e Chapecoense). Além disso, Grêmio e Palmeiras podem, no máximo, empatar um dos dois jogos que terão pela frente. O time gaúcho encara a Ponte Preta e o Vitória enquanto a equipe de Alberto Valentim tem pela frente o Vitória e o Flamengo.

O curioso é que o Corinthians enfrenta o Avaí no sábado, às 19h, e caso os outros resultados saem como o esperado, terá que aguardar até segunda-feira, quando o Santos recebe a Chapecoense. Segundo o site Infobola, o Corinthians tem 85% de chance de ser campeão. O Santos aparece bem abaixo com 6%, o Palmeiras tem 5% e o Grêmio 4%.

+ Podcast Corinthians: Carille achou um novo time e as contas para o título

Com esses resultados, o Corinthians chegaria aos 68 pontos, enquanto o Santos ficaria com 56 e Grêmio e Palmeiras com 54 (ou 55, caso empate um dos jogos). Os gaúchos e alviverdes poderia chegar apenas a 66 ou 67 pontos, enquanto a equipe comandada por Elano somaria os mesmos 68 pontos do líder, mas perderia no primeiro critério de desempate (18 contra 17).

Quanto a briga pela Libertadores, a equipe de Fábio Carille se garante pelo menos na fase pré-Libertadores se vencer o Atlético-PR. No momento, o time alvinegro pode ficar até em sétimo e também estaria classificado, desde que o Cruzeiro fique entre os seis primeiros ou que Grêmio conquiste a Libertadores ou o Flamengo a Sul-Americana e que ambos fiquem entre as seis primeiras posições.