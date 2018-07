Corinthians pode ser campeão na quarta-feira antes de entrar em campo

A vantagem de onze pontos para o Grêmio, segundo colocado, faz com que o Corinthians tenha chance de ser campeão brasileiro antes mesmo de entrar em campo na quarta-feira, para enfrentar o Fluminense, na Arena Corinthians. Para tal fato acontecer, é preciso torcer contra Grêmio, Palmeiras e Santos.

Para o Corinthians ser campeão sem entrar em campo, é preciso Palmeiras e Santos perderem nesta rodada e o Grêmio, no máximo, somar um ponto nas partidas contra Vitória e São Paulo.

A “secação” dos corintianos começa neste domingo. O Palmeiras recebe o Flamengo, no Allianz Parque, às 17h. Se perder, está fora da briga pelo título. Na mesma hora, o Grêmio enfrenta o Vitória no estádio Alfredo Jaconi e uma derrota ou empate mantém o Corinthians com chance do título antecipado. Na segunda-feira, o Santos visita a Chapecoense, na Arena Condá e, perdendo, também está fora da briga.

Na quarta-feira, pela 35ª rodada, o Grêmio recebe o São Paulo, às 19h30, em sua arena. Se perder ou empatar, desde que tenha perdido para o Vitória, já garante o título do Corinthians, que só entrará em campo às 21h45, para receber o Fluminense.

Acontecendo todas essas situações, o Grêmio poderia chegar aos 66 ou 67 (se empatar com Vitória ou São Paulo); o Santos com 68, mesma pontuação do Corinthians, mas teria no máximo 19 vitórias e o líder já tem 20. O Palmeiras poderia chegar aos 66 pontos.