Corinthians pode ser o fiel da balança para o São Paulo no Paulistão

Apenas dois pontos separam os três primeiros colocados do Grupo D do Campeonato Paulista, o mais equilibrado na disputa pelas duas vagas nas quartas de final do torneio. E o São Paulo sabe que não pode tropeçar porque Ituano e Oeste sonham com a classificação e, dependendo dos resultados das duas últimas rodadas, podem deixar o time do Morumbi fora do mata-mata.

Coincidentemente, o Corinthians pode ser o fiel da balança nessa disputa, pois o rival enfrenta o Oeste, em casa, na arena em Itaquera, no domingo, e depois visita o Ituano no campo do rival, na quarta-feira, dia 20. Como a disputa pelas posições é ponto a ponto, se o clube alvinegro vencer ambos os duelos dará uma força grande ao São Paulo.

Na chave, Ituano e São Paulo estão com 14 pontos, mas o time de Itu leva vantagem no saldo de gols (5 contra 4). O Oeste tem 12 pontos e vinha com uma boa campanha, mas as três derrotas seguidas no Estadual, para Ferroviária, Santos e Red Bull deixaram o time um pouco mais longe da primeira posição do grupo.

Claro que Ituano e São Paulo dependem apenas dos próprios esforços para se classificarem. O time do Morumbi recebe o Palmeiras no sábado, no Pacaembu, em duelo considerado complicado por ser clássico, e depois encerra sua participação na primeira fase contra o São Caetano, que está ameaçado pelo rebaixamento.

O Ituano, além de enfrentar o Corinthians na última rodada, joga nesta sexta-feira contra o Bragantino, em Bragança Paulista, e pode até carimbar sua classificação em caso de vitória, contanto que o Oeste não vença o próprio Corinthians no domingo - o time ainda terá na última rodada um duelo com o Mirassol, na Arena Barueri.