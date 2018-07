Corinthians pode ter Cássio de volta nas oitavas de final da Libertadores

SÃO PAULO - Cássio pode se recuperar a tempo de jogar as oitavas de final da Copa Libertadores. Essa é previsão do departamento médico do Corinthians. A expectativa se baseia em dois fatores. Um deles é médico. O goleiro mostrou evolução da lesão que sofreu no punho esquerdo (uma fratura) - no jogo contra o Millonarios, em Bogotá, pelo torneio. Poderia até a voltar a treinar com bola na semana que vem.

O que mais anima o departamento médico é, na verdade, o tempo até a próxima partida da Libertadores. O Corinthians acredita que vai jogar o primeiro confronto das oitavas no dia 1.º de maio. A Conmebol separou três datas para a próxima fase da competição continental: 24 de abril, 1.º e 8 de maio.

Enquanto Cássio está fora de combate, Tite tem revezado Danilo Fernandes e Júlio César no gol corintiano. Para o próximo domingo contra o Atlético Sorocaba, pela 19.ª e última rodada do Campeonato Paulista, o técnico ainda não definiu o substituto.

O meia Douglas está recuperado da lesão na coxa e pode ser relacionado para o jogo. Até por ter quase a certeza de que terá mais uma semana livre, Tite deve escalar força máxima contra o Atlético Sorocaba. O meia Romarinho volta da suspensão. O Corinthians já está classificado à próxima fase do Estadual e espera o adversário das quartas de final.