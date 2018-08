Corinthians pode ter reforços para enfrentar o Fluminense no Rio

O técnico Osmar Loss pode ganhar dois reforços no Corinthians para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro deles, e mais provável, é o meia Clayson, que ficou fora do time por causa de contratura muscular na coxa esquerda, mas treinou na segunda-feira e pode voltar.

O segundo reforço pode ser o volante Douglas, que está com dores na coxa esquerda e não enfrentou o Grêmio no sábado. A presença do jogador é um pouco menos provável, mas caso participe do treinamento desta terça-feira à tarde sem sentir dores, poderá ser relacionado para viajar ao Rio de Janeiro para disputar a partida.

Para o meia Pedrinho, que garantiu que seu tornozelo está cada vez melhor, o Corinthians precisa esquecer da derrota para o Grêmio e já projetar o próximo duelo. "Vamos esfriar a cabeça e pensar no que erramos e no que poderíamos ter feito melhor. Agora vamos pensar no Fluminense para buscar os três pontos", disse.

O goleiro Cássio, que não enfrentou o time gaúcho por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo, retorna ao time no lugar de Walter. A principal dúvida de Loss é se ele repete o esquema tático de sábado, sem um atacante de referência na área, ou coloca o time em campo com um centroavante. Neste caso, Jonathas seria o titular.