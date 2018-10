Corinthians pode terminar a próxima rodada do Brasileiro na zona de rebaixamento

O Corinthians pode entrar para a zona de rebaixamento ao término da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A possibilidade é remota, mas matematicamente é possível que o time alvinegro termine a segunda-feira entre os quatro piores da competição.

Isso porque o Ceará derrotou o Cruzeiro por 2 a 0, fora de casa, na quarta-feira, em jogo adiado da 28ª rodada e deu um salto para o 14º lugar na tabela. De quebra, mandou o Vitória para o 17º lugar e deixou o Corinthians a apenas três pontos de distância do grupo da degola.

A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura recebe o Bahia no próximo sábado, em Itaquera, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Corinthians não vence há cinco jogos na competição e pode se complicar de vez em caso de mais uma derrota.

No entanto, para que o pior aconteça, precisa haver uma combinação de resultado de outros cinco jogos. Vitória, América-MG, Vasco, Ceará e Botafogo, que estão atrás do Corinthians na tabela, precisam vencer seus jogos.

O Corinthians é o atual 12º colocado, com 36 pontos. A equipe vem de três empates e duas derrotas na competição. Além disso, perdeu a decisão da Copa do Brasil para o Cruzeiro e o setor ofensivo vive péssimo momento. Para a partida, Jair ainda não terá os atacantes Clayson e Roger, suspensos, e Jadson se tornou dúvida depois de sentir a coxa direita no treino de quarta-feira.

Confira data e horário do jogo do Corinthians e dos seus concorrentes contra a degola:

Sexta-feira

19h30 - Vitória x São Paulo, no Barradão

21h30 - Vasco x Inter, em São Januário

Sábado

19h - Chapecoense x América-MG, em Chapecó

19h - Corinthians x Bahia, na Arena Corinthians

21h - Atlético-PR x Botafogo, na Arena da Baixada

Segunda-feira

20h - Ceará x Atlético-MG, no Castelão