Corinthians pode contar com emprestados para contratar Sidcley 

Sidcley chegou ao Corinthians cercado de desconfiança, por estar na reserva do Atlético-PR, mas conquistou seu espaço e hoje é titular absoluto da equipe. Por causa disso, a diretoria corintiana começa a traçar planos para contratá-lo, já que está emprestado pelo clube paranaense até o fim da temporada. Uma das possibilidade é utilizar dois corintianos que estão defendendo o time de Fernando Diniz.

Sem espaço com Fábio Carille, o volante Camacho e o atacante Guilherme foram emprestados ao clube paranaense e podem ficar em definitivo. A ideia da diretoria alvinegra é oferecer os dois ou parte dos direitos deles para tentar ficar com Sidcley em definitivo.

Outra possibilidade é pagar ao Atlético-PR 3 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões) referente ao valor fixado para compra do atleta. A quantia é um valor praticamente impossível do clube pagar. O vínculo de Sidcley com a equipe paranaense vai até o fim de 2020.

Antes de chamar a diretoria do Atlético-PR para tratar do assunto, o Corinthians vai aguardar a abertura da janela de transferência para saber como ficará seu elenco. Por enquanto, até o momento se sabe apenas que o técnico Fábio Carille deixou o clube e foi para o Al-Wehda, da Arábia Saudita, e que o volante Maycon, deve se transferir para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, após a Copa.

A tarde desta quarta-feira será diferente para Sidcley e seus companheiros. O elenco treina a partir das 15h30 tendo como principal novidade a presença de Osmar Loss como treinador. Ele ocupa a vaga deixada por Carille e estreia na quinta-feira, contra o Millonarios, na Arena Corinthians, pela Copa Libertadores.